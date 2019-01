Nastražení stromů před vlaky byl terorismus, rozhodl soud. Senior dostal čtyři roky

Obžalovaný se soudu přiznal, že nastražil stromy na koleje, i k tomu, že poblíž činu i jinde zanechal letáky s texty, které měly vyvolat dojem, že je psal vyznavač džihádu. Odmítl však, že by byl teroristou, jak tvrdí žalobce.

Jaromír Balda stanul před soudem kvůli dvěma železničním nehodám – na tratě nastražil stromy, do kterých narazily motorové osobní vlaky. Podle znalce neměli strojvedoucí šanci včas zabrzdit. Že vlaky nevykolejily a nikdo se nezranil, prohlásil za šťastnou náhodu.

Podle státního zástupce Martina Bílého se Balda dopustil teroristického útoku a také vyhrožování teroristickým činem. Zákon za ně stanoví trestní sazbu 5 až 15 let, žalobce však žádal pouze čtyřletý trest s přihlédnutím ke zmenšené příčetnosti obžalovaného. Žádal nicméně také zabavení pily a počítače, tedy předmětů použitých k páchání trestné činnosti, a nařízení ambulantní psychiatrické léčby. Soud se s žalobcem shodl – udělil navrhovaný trest a nařídil i léčbu. Musí také uhradit škodu, kterou způsobil Českým drahám a Správě železniční dopravní cesty.

Obhájce Aleš Tolnay se přesto domníval, že by stačilo Jaromíra Baldu potrestat podmínkou. Stejně jako jeho klient odmítl, že by šlo o teroristický útok nebo vyhrožování jím. V případě pokácení stromů na trať se advokát klonil k tomu, že šlo o obecné ohrožení. Letáky pak podle něj „vyvolávaly spíše úsměv“. Podle žalobce by však podmíněný trest neodpovídal tomu, jak byl čin nebezpečný pro společnost.

Oba incidenty, kvůli kterým byl Jaromír Balda obviněn, se staly v roce 2017, první v červnu na trati mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhý na trati, která z mladoboleslavské odbočuje, mezi Bělou pod Bezdězem a Bezdězem. Oba osobní vlaky, které do stromů narazily, byly jen slabě obsazené, v prvním cestovalo deset lidí, ve druhém devět. Strojvedoucí vypověděli, že byly stromy nastražené tak, že neměli příležitost včas zastavit.

České dráhy, kterým patří havarované vlaky, vyčíslily způsobenou škodu na 155 tisíc korun, Správa železniční dopravní cesty pak hovořila o dalších 63 tisících korunách škody.