Newsroom ČT24 se vrací po letní odmlce. Nabídne podcasty i moderátorku Řezníčkovou

Fenomén fake news, hrozby z dezinformačních médií, kontroverzní vystupování některých tiskových mluvčích, ale taky témata, jako jsou novinářská fotografie, etické problémy současné žurnalistiky nebo reakce médií na aktuální složité kauzy – to jsou nejčastější body ve scénáři pořadu.

Stále narůstající počet diváků a prodloužená stopáž pak dokazují, že si Newsroom našel své publikum; spolu s vědeckými pořady patří dlouhodobě mezi nejsledovanější týdeníky na ČT24. V současnosti už se na obrazovkách objevuje pátým rokem a po letní pauze se tvůrci pouští do dalších novinek.

„Tou hlavní je vytvoření pravidelných podcastů o mediálním dění, které budeme publikovat vždy ve čtvrtek a v neděli,“ říká dramaturg pořadu Luboš Rosí s tím, že nepůjde o žádné kopírování nebo dublování se s pořadem samotným.

„Forma podcastů nám umožní jednotlivým tématům věnovat mnohem větší prostor. Třeba v prvním díle jsme před pár dny mohli k roli novinářů u kauzy Čapí hnízdo do podcastu zařadit tři velmi zajímavé a skutečně dlouhé rozhovory s respondenty, z nichž by se do nedělního televizního pořadu vešel vždy jen zlomek ve formě krátkých výpovědí. Kdo tedy bude chtít slyšet původní redakční materiály tzv. z placu, tomu by podcasty mohly vyhovovat,“ soudí Rosí.

Nejzajímavější mediální kauzy každý týden také formou podcastů. Nově ve čtvrtek i v neděli. Dnešní díl najdete na podcastovém kanále @CT24zive. #newsroomct24 pic.twitter.com/3QxnF5nScA — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) September 5, 2019

K dispozici budou tyto pravidelné nahrávky na všech platformách, jako jsou třeba Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify nebo aplikace Podcasty Google.

Třicet let od revoluce v médiích

Zajímavým oživení pořadu by měla být taky nová rubrika Mediální revoluce věnovaná proměnám hromadných sdělovacích prostředků spolu s listopadem 1989. Diváci se průběhu podzimu postupně v tematických reportážích dozví, jak to v revolučním roce vypadalo v tuzemských redakcích, ať už v těch oficiálních, nebo i v těch samizdatových.

Seriál také ukáže, jak se během celého klíčového roku média měnila, jak z nich mizela cenzura a jaká mezi novináři vládla atmosféra.

V prvním díle se například reportérka Barbora Loudová zaměřila na fenomén předrevoluční i přímo revoluční reportážní fotografie třeba v Mladém světě nebo speciálním čísle časopisu Vlasta.

„Stál jsem přímo v davu volajícím po svobodě. Vedle byl kordon policistů. V jeden okamžik jsem si dodal odvahy, přistoupil jsem a udělal jsem několik záběrů,“ vzpomíná v pořadu přímo na Národní třídě Jan Šibík.

Kromě něj byl na místě také třeba fotograf Jan Šilpoch. Reportoval také o pár dní později ze zaplněného Václavského náměstí. Jeho fotografie se pak dostala i na titulní stranu legendárního Mladého světa. Šilpoch i Šibík tak navíc oba zavzpomínají na práci pro předlistopadovou časopiseckou ikonu.

Luboš Rosí a Tereza Řezníčková

Z dalších rubrik chtějí tvůrci Newsroomu akcentovat i menší, osvědčené formáty. „Už během jara u diváků hodně fungovala pestrost pořadu díky krátkým rubrikám Lajk, Tweet týdne, Mediální přestřelka nebo třeba Karikatura. Takže kromě obsáhlých závažných mediálních témat chceme dál přinášet i tyto drobné, často zajímavé střípky z mediálního dění,“ potvrzuje dramaturg Luboš Rosí.

Vedle něj bude novou výraznou tváří pořadu taky jeho kolegyně Tereza Řezníčková. Ta je s jedinou přestávkou v redakci Newsroomu už skoro čtyři roky. Sedmadvacetiletá absolventka žurnalistiky z Karlovy univerzity se dosud specializovala na náročná hlavní mediální témata týdne z pozice reportérky, během podzimu ale bude diváky sama provázet každým třetím dílem.

„Těším se hlavně na to, že pořad budeme posouvat i po formální a obrazové stránce. Natáčíme ho ze Studia 9, kde dosud nebylo moc zvykem vidět moderátory při chůzi nebo střídat v každém ze vstupů třeba hned několik kamer. To ale Newsroomu oproti jiným formátům dodává zvláštní dynamiku a kromě režiséra a kameramanů je tohle právě výzva i pro moderátory,“ tvrdí bývalá regionální zpravodajka České televize.

První díl Newsroomu po letní pauze odvysílá ČT24 stejně jako vždy v neděli dvě minuty po 22. hodině.