Rakovina duše v černobílém světě. Hraniční porucha osobnosti se dotýká čím dál více lidí

Jaké to je žít s duševní poruchou a jaká úskalí to přináší v každodenním životě, se snaží veřejnosti přiblížit tvůrci filmu Horská dráha. Dokument Jonáše Motyčky o lidech, kterým do života vstoupila hraniční porucha osobnosti (HPO), si dává za cíl destigmatizaci duševních onemocnění s akcentem na jednu z nejrozšířenějších poruch v populaci. Autor, který sám trpí diagnózou HPO, se zde představil jako průvodce čtyřmi reálnými příběhy lidí, kteří se nebojí o poruše a životě s ní mluvit. Film měl premiéru v pražském kině Bio Oko.