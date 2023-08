Na slámě a v blátě. Letošní Brutal Assault se nesl ve znamení rozmarů počasí

Syntetika, avantgarda a moshpit na kole

Třetí, páteční den odstartoval pěkně zostra, a sice vystoupením slovenských thrash metalistů Catastrofy, kteří se nebojí ani foukací harmoniky, a při němž se vytvořil circle pit, jehož čelu vévodil cyklista (ano, čtete správně). Odpoledne vévodili pódiu například Insanity Alert, Archesphire, Krisiun, Nile či Knocked Loose a podvečer neuzavíral nikdo menší než Kataklysm.

Vrcholem večera bylo bezesporu vystoupení Zeal & Ardor. Švýcarská avantgardní metalová kapela založená a vedená Manuelem Gagneuxem se totiž nebojí experimentovat. Zkombinovat gospely do okovů uvržených otroků s black metalem, to už chce opravdu notnou dávku kreativity. „V undergroundových kruzích jsme byli oblíbení asi tak dva týdny. Jak se o nás začalo trošku psát, tak nás někteří lidi začali posílat do pr…, že už nejsme dost trve a cvlt. Mně je to šumák. Black metal začal jako nejextrémnější a nejsvobodnější forma metalu, ale dnes má tolik pravidel, že už vlastně popírá svou podstatu. Přijde mi to trošku dětinský,“ komentoval v loňském rozhovoru pro Spark Gagneux.

Večer jej na pódiu ještě vystřídali takřka již kultovní Obituary, cyberpunkový Perturbator, němečtí S.D.I, kteří zaskočili za vypadnuvší Overkill, a dle díla J. R. R. Tolkiena pojmenovaní norští blackmetalisté Gorgoroth. Na menší stagi potěšili fanoušky neopakovatelní zástupci tuzemské scény Cult of Fire nebo unikátní islandští black metalisté Misþyrming.

Střihoruká kráska v závoji hadího dechu, otcové grindcoru … a pak řekla ano

Závěrečný den už se nesl v duchu parného letního slunce, vyprahlé návštěvníky tak svlažovaly nejen volně přístupné cisterny s pitnou vodou, ale i místní hasiči. Organizátoři si přichystali například Hypnose, Suicidal Angels, The Ocean, Caligula's Horse, Omnium Gaterum, Orbit Culture, Infected Rain nebo britské nihilisty Anaal Nathrakh. Kapela sestávající trvale pouze ze dvou členů a pojmenovaná po části formulky Merlinova kouzla Charm of Making z filmu Excalibur však dorazila pouze v poloviční sestavě se zpěvákem Davem Huntem, zato však oproti předchozím vystoupením s notnou posilou v zádech v podobě plnohodnotné kapely.

Podvečer patřil losangeleským hardcore punkerům Terror a k překvapení všech dorazili i neznabozi Deicide s nesmrtelnou kultovkou Legion. Legendy death metalu v čele s frontmanem Glenem Bentonem vystřídali na pódiu otcové grindcoru Napalm Death. Nezaměnitelná ikona z britského Birminghamu působí na scéně neuvěřitelné čtyři dekády, a ač několikrát změnila směr, nikdy neztratila nic ze své původní vize.

Po již standardně technicky precizním vystoupení oblíbenců publika Trivium se fanoušci dočkali ještě jednoho nečekaného vystoupení – a sice žádosti o ruku. Nastávající nevěsta naštěstí nedala nápadníkovi košem, a ten si tak mohl oddechnout, že před několikatisícovým davem neodcházel z pódia s ostudou, ale naopak s notnou dávkou podpory.