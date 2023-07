Masomlejn příběhu. Zemřel spisovatel Václav Kahuda

Václav Kahuda je pseudonym, vlastní jméno prozaika bylo Petr Kratochvíl. V osmdesátých letech prošel řadou dělnických profesí, od nočního hlídače po hrobníka.

Zároveň se přes svého spolužáka ze základní školy Lou Fanánka Hagena dostal do společnosti, která se scházela v hospodě Na staré kovárně v pražském Braníku. Tam vznikla kapela Tři sestry, jejímž členem byl krátce také Kahuda, tehdy ještě Petr „Bombur“ Kratochvíl.

Prozaické texty publikoval nejprve v různých literárních časopisech. Debutový Příběh o baziliškovi vydal na začátku devadesátých let. Zejména ale na sebe upozornil autobiografickým opusem Houština, ve kterém nechal čtenáře se prodírat svým životem samorosta a bohatostí jazyka.

„Kniha je především obžalovací spis na sebe, diagnostický spis, milostný dopis, očkovací průkaz,“ mínil Kahuda. „Autor plácá Golema. Použije vrstvy, které jsou za logickou myšlenkovou sférou. Ty emoce, prales důvodu, proč vůbec chci psát knihu, proč to, co bych neřekl nejbližšímu příteli, vykřičím do světa. Tyhle životodárné, ale protikladné věci najednou vytvoří postavy, které vám začnou říkat nepěkné věci. To se mi stalo.“