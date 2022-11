Reportéři ČT: Vila Bertramka léta chátrá. Mozarta vystřídali narkomani

Navrhnout rekonstrukce přilehlých budov na Bertramce se pokoušel i architekt Daniel Špička, který je sice členem Mozartovy obce, ale s vedením nekomunikuje. Ani on nepochodil. „Nikdo mně zatím nevysvětlil, proč se tak brání jakémukoliv rozvoji Bertramky. Za těch třináct let je to svým způsobem zkáza,“ obává se.

Na programu v Bertramce Mozartově obci záleží. „Do budoucna by tu mohlo být samozřejmě mnohem živější centrum, ale na umělecké a vědecké bázi,“ připouští tajemnice obce Milada Jonášová. „Nemůžeme se bavit v rozmezí roků, to je na delší dobu,“ odpovídá na otázku, za jak dlouho by se mohlo něco takového uskutečnit.

„Kdybych chtěl být optimista, tak bych se rád ještě dočkal, že Bertramka bude tak, jako byla před rokem devadesát. To bych byl vlastně rád,“ přidal svůj výhled architekt Špička.