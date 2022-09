Výstřel z revolveru a zrušení interpunkce. Futuristické manifesty nabízí ohlédnutí do budoucnosti

Futurismus jako takový je označován za první historickou avantgardu, a to se vším všudy, klady i zápory. Byl jednou z mnoha odpovědí na vývoj v Evropě před první světovou válkou, plodem mezinárodního kvasu, zároveň však byl pevně svázán s domácím kontextem. Byl silně antitradicionalistický, negoval akademismus i historismus, útočil proti poetickým formám a gramatice – zároveň přicházel s návrhy řešení, která se futuristé, a to ve všech oblastech umělecké tvorby, snažili realizovat. A dlužno dodat, že leckdy s velkým úspěchem. Navíc jejich vliv přetrvává dodnes.

Uvádí-li v prvním z jedenácti bodů: „Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk energie a smělosti,“ jako by si připravoval půdu, i v dalších bodech totiž opěvuje energii, rychlost, stroje. Čteme zde i notoricky známou větu: „Závodní automobil s motorovou skříní ozdobenou tlustými trubicemi, hady výbušného dechu… řvoucí automobil, který jako by běžel pod kulometnou palbou, je krásnější než Niké Samothrácká.“ Větu, jež jistě všechny musela provokovat, znamenala totiž radikální rozchod s tradicí, evropskou, ale především italskou, antickou.

I svazek futuristických manifestů klade důraz především na ně samotné, byť v závěru knihy najdeme relativně obsáhlé textové ukázky a také zajímavou obrazovou přílohu. Hned první futuristický manifest, notoricky známý a mnohokrát citovaný, s sebou podle Pelána nese řadu paradoxů – především, přestože byla jeho francouzská verze otištěna v pařížském deníku Le Figaro 20. února 1909 a byla nazvána Založení a manifest futurismu, k tomuto datu za ním žádné futuristické dílo, natož pak hnutí ještě nestálo, byl to projekt „na zelené louce“. A manifest nebyl dokonce ani – jak by se mohlo očekávat – návodem k jeho vytvoření. Byl spíše, jak uvádí Pelán, „vitálním gestem, výzvou k ‚přehodnocení hodnot‘“.

Jak by to mělo vypadat v praxi, píše Luigi Russolo v manifestu Umění hřmotu (1913): „Starý život byl jedno hluboké ticho. Teprve v 19. století se s vynálezem strojů zrodil Hřmot. Dnes hřmot suverénně ovládá lidskou senzibilitu. […] Blížíme se ke zvuku-hřmotu. […] Projděme společně některé moderní hlavní město, s ušima pozornějšíma než oči, a střídejme rozkoše své senzibility tím, že budeme rozeznávat bublání vody, vzduchu a plynu v kovových trubkách, kručení a chroptění motorů, oddechujících s nepopsatelnou živočišností, záškuby ventilů, pronikavé ječení mechanických pil, hřmotné poskakování tramvají po kolejích, práskání bičíků, pleskání praporů. […] Chceme tyto různorodé hřmoty vyladit a harmonicky i rytmicky je usměrnit. […] Každý hřmot obsahuje tón, a někdy dokonce i akord. […] Každý projev našeho života je provázen hlukem. Hřmot je nám tedy důvěrně znám…“

Marinetti ve své hře Nohy, kdy diváci pod jen částečně zdviženou oponou vidí pouze hercovy nohy, požaduje, aby herec vkládal maximum výrazu do svých údů – rezignuje tak zcela na slovní projev. Dramatik Francesco Cangiullo jde ve své hře Detonace ve snaze po maximálním ořezání ještě dál: vidíte „chladnou, opuštěnou noční ulici“ a po minutě ticha se ozve výstřel z revolveru. A to je vše.

(Vstupuje zaneprázdněný, ustaraný pán. Svlékne si kabát, sundá klobouk a zuřivě přechází): No, to je fantastické! Neuvěřitelné!

Video of Luigi Russolo: Serenata per intonarumori e strumenti

Jak novátorský a zcela radikální to byl přístup, je zjevné jednoduchým srovnáním – první podobně uvažující výrok čteme až o téměř třicet let později, kdy John Cage v eseji Budoucnost hudby: credo z roku 1937 napsal: „Ať jsme kdekoliv, slyšíme převážně hluky. Ruší nás, když se je snažíme nevnímat. Když se do nich zaposloucháme, začnou nás fascinovat…“ A byl to také Cage, kdo horoval pro vznik nových nástrojů. Ovšem až hodně dlouho po futuristech.

A podíváme-li se do současnosti, daleko širší vnímání hudby, neomezené pouze na tóny hudebních nástrojů, ale na vše, co slyšíme, co nás obklopuje, nacházíme až v experimentech soudobé vážné hudby, v hudbě konkrétní, ale i akusmatické, stejně jako v rocku u Franka Zappy či raných Pink Floyd, to jen tak namátkou, v hip-hopu a v tvorbě dýdžejů.

Betonové sci-fi

Výraznou stopu zanechal futurismus i v architektuře, kdy Antonio Sant'Elia v manifestu Futuristická architektura z roku 1914 prohlašuje, že „futuristická architektura je architekturou výpočtu, neohrožené smělosti a jednoduchosti; architekturou železobetonu, železa, skla, kartonu, umělých textilních vláken a všech oněch náhražek dřeva, kamene a cihly, jež umožňují dosáhnout maximální elasticity a lehkosti,“ že výzdoba je něco, co architekturu zakrývá, a hlavně: „Jako architekturu je třeba chápat snahu svobodně a neohroženě harmonizovat prostředí s člověkem, tj. učinit svět věcí přímou projekcí světa duchovního.“ I proto může dovozovat, že „každá generace si postaví své vlastní město.“

Sant'Eliaovy vize se jistě líbily jak režisérovi klasického díla Metropolis (1927) Fritzi Langovi, stejně jako třeba Ridley Scottovi, když točil další klasiku Blade Runner (1982), či Lucu Bessonovi (Pátý element, 1997) a jistě i Jaroslavu Rónovi, když pracoval na scénických návrzích pro Michálkovu Ameriku (1994). A to nemluvíme o sovětských architektech 20. let i jejich následovnících.

Futuristé nemohli pominout kinematografii, ostatně již v textech pojednávajících o divadle ji společně s fotografií zmiňují. Již v roce 1916, v manifestu Futuristická kinematografie, Marinetti, společně s Brunem Corrou, Emiliem Settimellim, Arnaldem Ginnou, Giacomem Ballou a Remem Chitem zdůrazňovali, že je třeba osvobodit kinematografii jako výrazový prostředek. Hlásají, že „celé univerzum bude naším slovníkem“, tvůrcům doporučují „simultaneitu a průnik různých filmových časů a míst. V jediném okamžiku-obrazu ukážeme dva či tři různé pohledy, jeden vedle druhého.“ Tedy něco, co, pokud jde o simultánní pohledy, použil například Andy Warhol ve filmu Chelsea Girls (1966), a obdobně, prolínání časových rovin, najdeme až v kinematografii spíše pozdější.

Pohrdat jakýmkoliv napodobováním

Oblastí, v níž se futuristé proslavili možná nejvíce, bylo malířství. Již v roce 1919 vznikl Manifest futuristických malířů, pod nímž jsou podepsána pozdější slavná jména: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla a Gino Severini.

Podle manifestu mimo jiné chtějí „zlikvidovat kult minulosti, posedlost starobou, pedantství a akademický formalismus, hluboce pohrdat jakýmkoli napodobováním, vymést z ideálního uměleckého pole všechny už vytěžené motivy a náměty, vyjádřit a oslavit dnešní život, nepřetržitě a bouřlivě přetvářený vítěznou vědou.“ Své vize pak podrobně rozváděli v dalších textech, již konkrétnějších, a dodnes podnětných.

Již z tohoto nástinu obsahu téměř sedmisetstránkového svazku je jasné, jak důležitý pro další vývoj různých druhů umění futurismus byl. A pro českého čtenáře to platí dvojnásob. Pár tenkých svazků věnovaných futurismu zde vyšlo, za zmínku jistě stojí obsáhlý blok o futurismu, jak jej v roce 1969 nabídla revue Světová literatura či kniha italského estetika Marii De Micheliho Umělecké avantgardy XX. století. Takže samotné futuristické manifesty – přesněji řečeno hlavně ten první a pak pouze chabé útržky, jsme sice k dispozici v češtině měli, byť různě roztroušené, ovšem, eufemisticky řečeno, v překladech různé kvality.