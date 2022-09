Martin Salajka odkrývá mimikry chameleonů i lidí

Jednačtyřicetiletý Salajka jako jeden z mála českých expresivních malířů nemaluje abstrakci, ale konkrétní výjevy z vlastního života. „Dokáže skrze svůj život a skrze své prožívání každodennosti vnášet do umění nová témata,“ podotýká kurátor Radek Wohlmuth. „Jakkoli zdánlivě pracuje na hraně reality, maluje v podstatě jen to, co má sám prožité na vlastní kůži a dobře zná,“ uvedl dále o Salajkově tvorbě.

Chovatel chameleonů

Vytváření expresivní malby popisuje výtvarník jako psychicky i fyzicky náročné, protože se musí koncentrovat, ale také hodně hýbat. Kvůli zlepšení a uvolnění malířské techniky začal dokonce běhat.

V Salajkových nejnovějších dílech se odrážejí i vjemy nočního chodce z parků během lockdownu. Dlouhé noční procházky ho vedly také k Nuselskému mostu. „Ten most je prostě dominanta, ať už architektonická, nebo svou pohnutou historií, protože to je most sebevrahů. To místo je tím hrozně silné a zajímavé,“ upozorňuje výtvarník.

Maluje nejen lidi, ale i zvířata. Na prvním místě pro něj bude vždy příroda, z ní si ostatně vypůjčil i název výstavy Mimikry. Častým motivem jeho obrazů jsou chameleoni, mistry mimikry ze zvířecí říše doma i chová. Schopnost splynout s okolím a zvýšit tak svou šanci na přežití nepřipisuje jen fauně a flóře. Mimikry, tedy přetvářka či maskování, pozoruje umělec jako schopnost vlastní i lidem.

Svůj pohled na Mimikry představuje Martin Salajka ve Ville Pellé do 2. října.