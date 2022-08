I banality dokázala sdělit přesvědčivým způsobem, říká kritik o Zagorové. Vzpomínají kolegové i politici

Hudební kritik Jan Rejžek ocenil zpěvaččinu odvahu. „Když opomenu ty leckdy z mého pohledu infantilní písničky, tak zůstává odvážná žena, která se v červnu roku 1989 dokázala vzepřít režimu tím, že podepsala Několik vět,“ uvedl v pořadu 90' ČT24 s tím, že takových umělců středního proudu bylo málo, šlo o Pavla Bobka, Marii Rottrovou či Marthu Elefteriadu. Jako bývalá signatářka anticharty dokázala podle něj Zagorová vyslat signál váhajícím, že je třeba ve vážné době stát vzpřímeně.

Zagorová podle něj měla „dar vydechnout slovo jako sklář pohárek“, pracovala úžasným způsobem s hlasem. „Nejvíce si vážím jejího raného období, kdy do pětadvaceti let ještě v Ostravě nazpívala řadu vynikajících beatových šansonů,“ uvedl.

Produkce Zagorové v sedmdesátých a osmdesátých letech byla podle Rejžka rozpačitá i vinou „hluchoněmých hudebních dramaturgů v radiu i televizi“, kteří opakovali pořád ty samé písničky, přitom na jejích albech se dala najít kvalitnější tvorba. Zagorové v Ostravě pomáhal legendární Richard Kovalčík, který radil Rottrové i Věře Špinarové, v Praze takové dobré rádce podle něj nenašla. Pokračovala však i v šansonové linii, řadu písní si sama psala.

Výhodou Zagorové byl ale podle něj nezvyklý projev, kdy dokázala sdělit i možná banality přesvědčivým hereckým způsobem. Pokud by měl vybrat jednu píseň, která by ji definovala, byl by to Svět náš, kde zpívala i sama o sobě.

Kariéra Zagorové byla delší než půl století, čítá devět stovek písní. Získala také devět ocenění Zlatý Slavík. První singl vydala v roce 1968, poslední deska vyšla před dvěma lety.

„Neboj, já si tě vydupám“

Jiří Suchý zavzpomínal na krátké angažmá Hany Zagorové v Semaforu. Vybral si ji jako Bludičku do své parodické verze baladického příběhu Kytice. Vystupovala v roli Bludičky. „Hana přišla už jako zralá herečka, lidé na ni chodili už jako na hotovou hvězdu. Když se řekne Hana Zagorová, nemůžu nevzpomenout na to, jak velice snadné bylo ji rozesmát na jevišti. Ona byla smíšek. To bylo tak příjemné. Protože my jsme divadlo, kde nic nepředstíráme,“ uvedl.

V Kytici zpívala duet Miláčku s Michalem Prokopem, kterému Zagorová pomohla najít práci, přestože ho normalizační režim vedl na seznamu nepohodlných umělců. Přizvala ho do svého programu. „Řekla: Neboj, já si tě vydupám,“ vypráví Prokop. Hudebně se sice rozcházeli, lidsky si jí ale prý vážil. „Budu si ji pamatovat jako holku, která se jen tak nebojí,“ říká Prokop.

Od poloviny devadesátých let ji doprovázel Boom Band Jiřího Dvořáka. Podle kapelníka uskupení je Hana Zagorová na pódiu nenahraditelná. „Její texty byly o životě, o radosti, o trápení. Uměla je podat takovým způsobem, že jí to každý musel věřit,“ nepochybuje.