Kyjevští sólisté zahráli na Pražském jaru na podporu Ukrajiny, válka je zastihla na turné

„Jsme rádi, že jsme stihli v závěru festivalu vzdát poctu Ukrajině, kde, jak obrazně říkáme, se dneska bojuje i za Českou republiku,“ uvedl k účinkování Kyjevských sólistů ředitel festivalu Roman Bělor. Komorní uskupení vzniklo před čtvrtstoletím, pravidelně koncertuje v Evropě i v Asii. Když Rusko napadlo jejich zemi, hráli umělci v Itálii.

Návrat do vlasti by pro hudebníky byl podle uměleckého vedoucího Anatolije Vasylkivského problém, protože nemají jistotu, zda by za současné situace mohli opět vycestovat za hranice. Soubor chce ale také dostát svému závazku být „vyslancem Ukrajiny“ a pořádat koncerty na podporu své země. „Vyzýváme svými vystoupeními k ukončení války, aby se vše na Ukrajině vrátilo do stavu před ruskou agresí,“ dodal Vasylkivskyj.

Na podporu Ukrajiny

Za normální situace soubor podle něho plánuje koncerty jeden až dva roky dopředu, teď to jsou jeden až dva dny. Poslední koncert evropského turné odehrají Kyjevští sólisté v červenci na Islandu. Na dosavadních více než čtyřiceti koncertech se jim podařilo vybrat stovky tisíc eur. Také pražský koncert měl benefiční charakter, a to ve prospěch organizace Člověk v tísni a velvyslanectví Ukrajiny.

Kyjevští sólisté rozezněli ve čtvrtek večer prostor kostela sv. Šimona a Judy. „Jejich program je skládanka, kde připomínají jednak ukrajinské skladatele, a jednak také repertoár světových autorů,“ naznačil Bělor. Vedle skladeb Oleksandra Šymka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho či Niny Roty zazněla také lidová píseň Plyve kača, která se stala jedním ze symbolů odporu proti ruské invazi.

Koncert Kyjevských sólistů se konal na samý závěr letošního Pražského jara. Festival 3. června uzavřou Vídeňští filharmonikové.