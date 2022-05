JazzFest Brno vynahrazuje kulturní půst. Přivítá Hiromi, Snarky Puppy i Richarda Bonu

Tradičně jarní termín JazzFestu Brno se letos rozprostřel téměř do celého roku. Organizátoři tak dostali dost prostoru pro nový program i koncerty přesunuté kvůli pandemii covidu-19. Někteří hudebníci se do Brna vrací, ovšem s novými projekty často ve spolupráci s komorními ansámbly i orchestry. Platí to třeba pro japonskou pianistku Hiromi, která před brněnské publikum předstupuje 28. dubna.