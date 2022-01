Francis McDormandová se stala Lady Macbeth

Joel Coen načas opustil bratrský tandem a pustil se sám do režie dramatu Williama Shakespeara. Televizní adaptace slavné tragédie o moci přinesla vysněnou roli Coenově manželce Frances McDormandové, když si zahrála ctižádostivou ženu Macbetha. Toho ve snímku The Tragedy of Macbeth ztvárňuje Denzel Washington.