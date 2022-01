Beseda v Moravských Budějovicích potřebuje pro kolaudaci odhlučnit. Ale to by „nebylo hezké“

Do Besedy chodí moravskobudějovičtí za kulturou od konce devatenáctého století, kdy vznikla přestavbou tří domů nedaleko centra města.

„Scházely se tu třeba čtenářský nebo pěvecký spolek a nahoře byl sál,“ popisuje ředitel MKS Beseda Karel Nechvátal. V prostorách Besedy bylo zřízeno divadlo, pekárna, hostinec a později i kuželna a zahradní restaurace.

Rozsáhlá rekonstrukce veřejně přístupné části budovy za 55 milionů korun byla dokončena v roce 2018. Stavebníci obnovili původní podobu a to včetně náhodně objevené štukové výzdoby. Jenže právě s historizující podobou by ostře kontrastovalo bednění potřebné na zvukovou izolaci.

„Tak to zase zbouráme?“

Že ale ruch zevnitř nesplňuje limity, a hygienici proto nedají souhlas s kolaudací, se zjistilo až po dokončení rekonstrukce. Koncerty a další akce se tak uvnitř už tři roky konají na výjimku.

Jediná navržená úprava přitom negarantuje, že historická budova kolaudační razítko dostane. „Nebylo by to hezké a ještě by to nesplňovalo limity. Co s tím? Tak to zase odbouráme?“ ptá se starosta Vlastimil Bařinka (Sdružení občanů Moravských Budějovic).

Pokud se nepodaří najít řešení, jak besedu v souladu s obnovenou podobou a požadavky památkářů odhlučnit a trvale zkolaudovat, nabízí se přesun hlasitějších akcí do sokolovny.