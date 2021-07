Herečka Johanssonová žaluje Disneyho kvůli premiéře filmu Black Widow. Společnost to ostře odmítá

Ještě před několika dny herečka Scarlett Johanssonová propagovala svůj nový blockbuster Black Widow, mluvila v rozhovoru pro magazín Variety mimo jiné o tom, že je na snímek pyšná, že jde o vzrušující komiksovou jízdu a že premiéra odkládaného velkofilmu vlastně přichází v ideální čas. Nyní, když smluvně povinná propagační tour skončila, je všechno jinak. Hollywoodská hvězda podle listu The Washington Post podala žalobu na studio Disney, které snímek 10. července uvedlo jak v kinech, tak za poplatek třicet dolarů i na své streamovací službě Disney+. Herečka tvrdí, že takový způsob uvedení neodpovídá její smlouvě se studiem, podle níž byl její honorář za film navázaný na výdělky v kinech. Jinými slovy – když by například překonal hranici miliardy dolarů na tržbách, což pro komiksové snímky od Marvelu není problém, herečka by dostala další procenta z tržeb, podobně jako to měli nasmlouvané ostatní herci ze série filmů o Avengers, jako třeba představitel Iron Mana Robert Downey Jr. Disney měl instruovat Marvel, aby se dohoda porušila „Aby ochránila svoje finanční zájmy, získala Johanssonová od společnosti Marvel (která spadá pod Disneyho, pozn. red.) závazek, že půjde o film pro kina. Jak Johanssonová, tak Disney či Marvel vědí, že to znamená, že snímek půjde pouze do kin. Disney o této dohodě věděl, přesto instruoval Marvel, aby závazek porušil a film se uvedl na Disney+,“ píše hereččin advokát John Berlinski v dokumentech zaslaných soudu. Podle nich tak firma herečku obešla, aby podpořila svoji novou platformu – a podle některých webů ji tak mohla připravit až o 50 milionů dolarů, což je přibližně miliarda korun. Akcie společnosti Disney díky stoupajícímu počtu předplatitelů streamovací služby prý na úkor herečky stoupaly na hodnotě, což mělo vést k bonusům pro nejvyšší management zábavního konglomerátu. Disney podle svých dřívějších vyjádření uvedl film na i streamu kvůli pandemii, která snížila možnost vyrazit do kina. Podle Berlinskiho je ale pro firmu zásadní její hodnota na burze a covid-19 používá pouze jako zástěrku – s firmou se prý před uvedením Black Widow chtěla strana Johanssonové dohodnout, Disney ji ale měl ignorovat. Podle nebývale ostré reakce Disneyho ale hereččina žaloba nemá žádný právní základ. „Tato žaloba je obzvláště znepokojující ve své bezohledné ignoranci děsivých a dlouhých následků globální pandemie covidu-19. Disney plně dodržel smlouvu s Johanssonovou a navíc uvedení filmu na Disney+ významně zvýšilo její šanci získat další odměnu nad rámec 20 milionů dolarů (zhruba 430 milionů korun – pozn. red.), které už dostala,“ uvedl mluvčí firmy, která tak oficiálně odhalila hereččin základní honorář, což je extrémně nezvyklé.



Hollywood se mění Spor ale především odhaluje turbulentní změny, kterými nyní prochází Hollywood kvůli pandemii covidu-19. Když Johanssonová finišovala smlouvu na film v roce 2019, platilo tradiční devadesátidenní „okno“ mezi premiérou v kině a uvedením na jiných platformách či nosičích. Začátek pandemie ale všechno změnil. Studia po zavření kin nejprve začala odsouvat premiéry na pozdější datum, což byl i případ Black Widow, jež měla do kin přijít původně už loni na jaře. Pak ale stále častěji producenti začali filmy prodávat za horentní částky Netflixu, videotéce Apple TV+ či Amazonu. To je třeba příklad studia Paramount, které se takhle zbavilo komedií Lovebirds a Cesta do Ameriky 2, dramatu Chicagský tribunál, sci-fi Láska a monstra či naposledy blockbusteru Válka zítřka s Chrisem Prattem v hlavní roli, který koupila videotéka Amazon Prime Video za 200 milionů dolarů. Ani to ale Hollywoodem neotřáslo dostatečně. Před osmi měsíci oznámilo studio Warner Bros., že uvede všechny svoje filmy ve stejný den zároveň v kinech i na své službě HBO Max. Nešlo o malé tituly – na stream se dostaly snímky jako Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong, Wonder Woman 1984 nebo V zajetí démonů 3 – příští týden se k nim navíc přidá komiksový blockbuster Sebevražedný oddíl a na podzim a v zimě i očekávaná sci-fi Duna nebo čtvrtý Matrix.