Studio Warner Bros. otřáslo továrnou na sny. Duna, Wonder Woman či Matrix 4 budou zároveň v kinech i na streamu

Studio Warner Bros. před pár týdny oznámilo, že se 25. prosince objeví zároveň v kinech a na HBO Max komiksový velkofilm Wonder Woman 1984. Mělo jít o nouzové řešení, než se otevře větší množství kin, která jsou po světě stále uzavřená kvůli koronaviru. Nyní ale jedno z nejstarších studií oznámilo, že na síť přesouvá celý svůj distribuční plán pro rok 2021. Tyto filmy sice půjdou do kin, američtí předplatitelé služby HBO Max si je ale zároveň ve stejný den budou moci pustit doma.

Na obrazovky tak najednou míří velké filmy jako Duna, Matrix 4 nebo Godzilla vs. Kong, muzikál In the Heights, dětský film Tom a Jerry, další pokračování hororu V zajetí démonů, komiksový blockbuster The Suicide Squad, celovečerní prequel seriálu Rodina Sopránů The Many Saints of Newark, videoherní adaptace Mortal Kombat nebo nové režijní počiny Clinta Eastwooda a Angeliny Jolie. V Česku bude HBO Max k dispozici až v druhé polovině příštího roku, část těchto titulů by tak měla jít jen do kin.

Doba si žádá kreativní řešení, zní ze studia

Studio oznámilo, že si tento model distribuce chce vyzkoušet po dobu jednoho roku, kdy se po světě kina nárazově zavírají a otevírají, nebo se do nich lidé bojí chodit. „Žijeme v bezprecedentní době, která si žádá kreativní řešení. Nikdo nechce vidět filmy zpátky na velkém plátně tolik, jako my. Víme, že nový obsah je pro kina klíčový, ale musíme také myslet na to, že většina kin v America bude v roce 2021 promítat za omezené kapacity,“ uvedla v prohlášení jedna z šéfek skupiny Warner Media Ann Sarnoff.





I got you something ✨nice✨ this year:

🎁 The biggest movie premieres

🎁 In theaters and on HBO Max the exact same day

🎁 Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictures https://t.co/BZgFFRrrg2 pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf — HBO Max (@hbomax) December 3, 2020

Nové filmy by měly být na HBO Max k dispozici vždy 30 dní od souběžné premiéry na síti a v kinech, po tomto časovém horizontu službu opustí. Oznámení studia Warner Bros. ale podle listu The Hollywood Reporter šokovalo jak Hollywood, tak provozovatele kin, s nimiž rozhodnutí firma nekonzultovala, a kteří ke konci letošního roku počítají už tak s historickými propady v tržbách.

Největší světový řetězec kin AMC už proti rozhodnutí Warner Bros. protestuje, počítal údajně s tím, že v tomto distribučním modelu půjde jen o jeden film, a to zmíněnou vánoční Wonder Woman 1984. „Warner Media se rozhodlo obětovat velkou část zisků svých filmových studií, produkčních partnerů a filmařů, aby podpořilo svoji novou službu HBO Max. Uděláme vše, co je v našich silách, aby se to nedělo na náš účet. Budeme agresivně usilovat o podmínky, které ochrání naše podnikání,“ uvedl šéf AMC Entertainment Adam Aron.

„Pokud tento model bude následovat Disney, kina končí“

Podle komentátorů ale kina nemají moc možností, jak kroku zabránit, navíc podle nich nepůjde o vratný proces. „Je nemyslitelné, že až se diváci naučí, že mohou vidět čtvrtý Matrix hned u sebe doma, budou čekat, až nový Batman ukončí tříměsíční pouť kiny a objeví se na streamu,“ píše například v listu Variety Brent Lang. „Pokud na stejný model přistoupí konkurenční Disney, kina končí,“ doplňuje ve stejném listu nejmenovaný zdroj.

Ve druhé polovině roku 2021 vstoupí platforma HBO Max i do dalších 190 zemí včetně Česka, kde zatím funguje jen proudové vysílání televize HBO a platforma HBO GO. HBO Max nabízí větší nabídku titulů, ultra HD kvalitu obrazu nebo prostorový zvuk.