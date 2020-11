Zavřená kina nahrávají streamovacím službám. Divákovi by ale stačila jedna

Věřily mu i hollywoodské hvězdy, protože do desítek drahých původních seriálů, dokumentů, reality shows nebo talk shows vstoupili třeba herci Dwayne „The Rock“ Johnson, Kiefer Sutherland, Reese Witherspoonová, John Travolta a Will Smith. Za hudební branži své jméno s projektem spojili Joe Jonas, Ariana Grandeová či Jennifer Lopezová. Zapojily se i modelky Cara Delevingneová nebo Chrissy Teigenová.

„Koncový uživatel v mnohých případech ani neví, od kterého studia je který film. Chce si prostě sednout ke svému zařízení a podívat se na film, na který má v tu chvíli náladu. V současné chvíli to ale vypadá tak, že když chce vidět Hru o trůny, musí mít předplacenou jednu službu, když chce vidět disneyovku, musí mít předplacenou jinou službu. Tohle bude problém, dokud se to nevyřeší jako v hudebním streamovacím průmyslu, kdy si předplatíte třeba Spotify a tam máte všechno,“ říká k tomu filmový publicista František Fuka.

„Trh streamingu je roztříštěn po celém světě, ale právě ve Spojených státech je to nejvíce vidět. Dochází k tomu, že diváci jsou z toho do jisté míry už otráveni,“ míní Tomáš Vyskočil, zakladatel webů Filmtoro a FlixPatrol.

Před pár dny se dokonce spekulovalo, že očekávaná bondovka Není čas zemřít zamíří kvůli uzavřeným kinům a prodělečné marketingové kampani právě na stream. Producenti pětadvacáté bondovky s Danielem Craigem s rozpočtem 250 milionů dolarů za ní údajně měli chtít 600 milionů dolarů. Tolik peněz za práva se však nechtělo dát Netflixu ani Applu, i když obě firmy údajně měly zájem.

Rozhodne Bond

Při prodeji snímků na internet zvažují podle Fuky studia zejména finanční pro a proti. „Při tradičně fungujícím filmovém byznysu utrží film na streamovacích službách většinou podstatně méně než film v kinech. To znamená, že studiím se velmi nechce dávat na streamovací služby už natočené velkofilmy, jako je právě James Bond nebo nový Top Gun, protože ať to tam bude mít jakoukoliv sledovanost, tak to nevydělá tolik peněz, jako by to vydělalo v kinech. Ale ono jim možná nic jiného nezbyde,“ podotýká.

Dodává, že pokud bude mít nová bondovka premiéru na streamu, nikoliv v kinech, padne tím ve filmové branži hranice, zpoza které už nebude cesty zpět. Ostatně už nyní je podle Fuky poměrně jasné, že přesun diváků z biografů ke streamovacím službám nelze zastavit.

„Už před pandemií jsem si myslel, že kina se budou stále omezovat, a naopak se bude víc a víc streamovat. Až tato krize skončí, spousta lidí si řekne, že jim kina zas tak moc nechyběla. Samozřejmě budou diváci, kteří se budou těšit, až budou moci zas jít před velké plátno, ale obávám se, že covid způsobí, že tato nevratná změna bude výrazně urychlena,“ upřesnil.