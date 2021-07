Jako Luďan z Mostu jsem nemohl do hospody, ale lidi už vědí, kdo jsem, těší Martina Hofmanna

Martina Hofmanna proslavila role Luďana ze seriálu Most!. Komediální příběh ze severočeské reality se stal nečekaným hitem.

„Katapultoval mě tak, že jsem nemohl chodit do restaurací. To jsem jednou zkusil a byl jsem tam asi třicet minut. Všichni byli velmi vstřícní, radostní a protože bylo po půlnoci, tak té radosti najednou bylo až dost. Takže když byla ta velká popularita Mostu, fungoval jsem jednoduše mezi domovem, divadlem a jinou prací. Že bych chodil po Václaváku se zdviženou hlavou bez čepice a dělal, kdo si mě jako všimne, to věru ne. Ani jsem se snad nesnažil příliš tu věc vytěžovat, že bych začal dělat dvacet rozhovorů měsíčně, což jsem jistě mohl. Spíš jsem reagoval plaše, ne: tady mě máte, konečně jste to, vy pitomci, pochopili,“ přiznává.

Kdo by koukal na vyzenované kluky, jak chodí na jógu?

Nezdá se ale, že by pro diváky navždy zůstal jedinou postavou. „Čím dál tím víc mi říkají mým vlastním jménem,“ těší ho. A nečeká, že si ho začnou plést nově s Karlem z novinky režiséra, spisovatele a scenáristy Patrika Hartla.

V ní si čtyři čtyřicátníci – Prvok, Šampon, Tečka a Karel – přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se krizi zažehrat plněním mnohdy stupidních úkolů, aby si připomněli, že mají ještě odvahu žít. „Někdo říká, že je to film o krizi středního věku, já to tak úplně nevnímám. Myslím, že je o přátelství,“ podotýká Martin Hofmann.

Hartl ho obsadil do role Karla, podnikatele, jemuž se hroutí osobní život. „Ta hra je nespasí sama o sobě, ale je pravda, že s jejich životy se něco stane, že je to turbulentní, což ve filmu má být. Představte si, kdybychom koukali na čtyři vyzenované kluky, jak chodí na jógu,“ poznamenává.