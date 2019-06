Dycky Shakespeare! Zimní pohádka zavede diváky na Sicílii i do české hospody

V příběhu o naději, zázracích a žárlivosti se v hlavní roli střídají Martin Hofmann a Michal Isteník. Nedávno je proslavil seriál Most!, na Shakespearovských slavnostech se ale místo v putyce Severka sešli v roli sicilského krále Leonta. „Zlí jsme, myslím, oba. A hodní taky. Akorát každý trošku jinak. Říkal jsem Martinovi, že jeho král je opravdu ze Sicílie a ten můj trošku z Bibione,“ srovnává alternaci Isteník.

Zimní pohádku s nimi prožívají také Veronika Arichteva, Petra Špalková, Saša Rašilov nebo Alena Mihulová, pro niž je tato inscenace prvním hereckým setkáním se Shakespearem na jevišti.

České moře i hospoda

Anglický dramatik příběh zasadil nejen na Sicílii, ale i do Čech, respektive do země zvané Bohemia, které přisoudil překvapivě moře. Tvůrci inscenace zase do Shakespearovy hry vsadili českou hospodu „s pivem a rozumy“. „Myslím, že Shakespeare o Češích mnoho netušil,“ domnívá se režisér Pavel Khek. „Zobrazuje český venkov, ale vychází z reálií toho anglického, což k sobě úplně nepasuje. Takže jsme trochu škrtali a upravovali i s ohledem na to, že open air divadlo musí být trochu jednodušší,“ dodal.

Základem spletitého děje je rozhodnutí žárlivého krále Leonta, který svou ženu nespravedlivě nařkne z nevěry s českým králem Polixenem. Manželku uvrhne do vězení a jejího údajného milence chce dát zavraždit. Slavnosti Zimní pohádku uvádí v překladu a dramaturgii známého znalce Shakespeara Martina Hilského.