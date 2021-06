„Chci vyhrát, zúčastnit se můžou ty za mnou.“ Trailer předběhl Zátopka ve filmu

„Od počátku jsem si přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem, nebo přehnanou úctou k Emilu Zátopkovi,“ říká Ondříček, který je s Alicí Nellis a Janem P. Muchowem také spoluautorem scénáře. „A jak jsem ho poznával prostřednictvím všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem přesvědčený, že právě přehnanou úctu by si nepřál. Chtěli jsme udělat Emila i Danu s lehkostí. V příběhu, který má humor i emoci.“

Životopisný příběh rámuje setkání Zátopka s australským rekordmanem Ronem Clarkem v roce 1968. Český atlet Clarkovi vypráví o stěžejních momentech ze svého sportovního i soukromého života. Výhrách i prohrách.

Neužil: Musel jsem najít Emila v sobě

Václav Neužil si o svém předobraze zjistil vše, co šlo, prošel také náročným tréninkem. „Když odhlédnu od samotné sportovní přípravy, kdy jsem se musel fyzicky proměnit, musel jsem se pokusit najít Emila v sobě. To je jasný. Když se na to podívám zpětně, myslím, že David Ondříček ve mně styčné body s Emilem viděl dřív než já sám,“ podotýká.