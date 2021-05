Chanel No.5 slaví sto let. Jeho vůni tvoří přes 80 složek, některé se sbírají za východu slunce

„Říká se, že dostala deset vzorků od muže, který navrhoval kandidáty na ten parfém. Vybrala si přitom číslo pět. Mohlo to tak být, anebo je to legenda. Kolem té vůně je mnoho záhad a její složení se nedá přesně rozklíčovat. Je totiž velmi komplexní a značka si to chrání, recepturu zná velmi málo lidí,“ podotkla Kerberová.

Firma Chanel od druhé světové války nezměnila majitele

Později, když roku 1924 založila s bratry Paulem a Pierrem Werthemerovými obchodní společnost s parfémy, přišel dnes známý flakon ve stylu art deco na trh. Tato rodina je také od druhé světové války majitelem firmy Chanel.

Tradiční vůně žen té doby se dělily do dvou základních kategorií. Zatímco spořádané ženy dávaly přednost čisté esenci jedné zahradní květiny, sexuálně provokativní parfémy s těžkou vůní jasmínu nebo slézu používaly lehčí ženy, prostitutky či kurtizány. Coco vycítila, že nadešel čas pro nový druh vůně, která by ztělesňovala moderní styl 20. let 20. století.

Co se týče „pětky“ za názvem slavného parfému, číslo je rovněž opředeno legendami. Chanelovou totiž otec v dětství odvezl se sourozenci do dětského domova, kde vyrůstala. Nechtěl se o ně starat a to ji poznamenalo až do konce života. Klášterní sirotčinec v Aubazine nicméně založili cisterciáci, kteří kladli značný důraz na numerologii a číslo pět pro ně mělo zvláštní, mystický význam.