Část církve kolaborovala s režimem, ale někteří se strachem zápasili, ukazuje film Služebníci

Snímek se vrací do Bratislavy roku 1980. Michal a Juraj jsou studenti bohoslovecké fakulty. Učitelé ze strachu před zrušením semináře vychovávají budoucí kněze do podoby vyhovující komunistické straně.

„Je to příběh o tom, jak se rozbije přátelství, když se jeden z chlapců rozhodne bojovat proti systému, ale druhého systém pohltí,“ naznačuje zápletku režisér Ivan Ostrochovský.

Podle skutečných událostí

Každý seminarista se musí rozhodnout, zda si zvolí snazší cestu kolaborace, nebo si zachová víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.

„Pro mě je důležitý strach a to, co dělá s lidmi. Jinak přemýšlíte, když se bojíte, a když se nebojíte. Jde o to, aby se lidé zamysleli, co se s námi děje, když jsme vystrašení, kdo nás chce vystrašit a proč,“ uvažuje Ostrochovský.