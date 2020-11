Jakub Němčok: V kůži Martyho jsem nikdy nebyl, seriál #martyisdead je i naučné video

Seriál #martyisdead natočil Pavel Soukup podle scénáře Jaroslava T. Mišky a Jana Stehlíka. V kategorii krátkých seriálů na mezinárodních cenách Emmy uspěl v konkurenci více než čtyřicítky projektů.

Ve finálovém výběru ho porota upřednostnila před australskou komedií o obyčejné dívce, kterou proslaví internetový mem z její autonehody, příběhem s LBTQ+ tematikou ze současného Singapuru a před docu-reality o vynálezci, jenž svými protézami zlepšuje život lidem v Argentině.

Líbací konkurz

„Jsem hrozně rád, že jsem mohl být součástí takového historického okamžiku v české kinematografii,“ netají se Jakub Němčok. Pro dvaadvacetiletého herce byla hlavní role Martyho první velkou hereckou příležitostí před kamerou. Předtím se objevil spíše v epizodních úlohách, jeho hlas ale může být divákům povědomý z dabingu, třeba ze sitcomu Průměrňákovi.

K internetovému seriálu #martyisdead se dostal přes konkurz. „Vybrali scénu, kdy se Marty snaží dostat ze své přítelkyně choulostivé fotky, takže jsem se musel na castingu líbat se spoustou protagonistek, aby našli ten správný pár,“ popisuje.

Martymu jsem někdy nerozuměl

Seriál je postaven na rekonstrukci událostí, které vedly ke smrti hlavního hrdiny. Tou příběh začíná. Rodiče postupně odkrývají, že jejich dospívající syn byl vystaven kyberšikaně.

„Nikdo si tu situaci asi nedokáže představit, dokud v ní není,“ domnívá se Němčok. Sám prý v některých momentech své postavě ne úplně rozuměl. „Místy to bylo problematické, protože Marty se dostane do situací, ve kterých jsem se já v životě neocitl ani jsem se k nim nepřiblížil. Takže jsem nevěděl, jak to provést,“ přiznává.