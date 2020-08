Filmová upoutávka týdne: Britské drama vyzývá ženy ke špionáži nacistického režimu

Video of A Call to Spy - Official Trailer | HD | IFC Films

Děj filmu A Call to Spy (v překladu Výzva ke špionáži) nás přenáší do Londýna roku 1941. Porážky na evropské frontě nutily vládu Winstona Churchilla ke zkoušení nových metod při boji s Hitlerovou říší. Jedním z triumfů má být nová síť utajených agentek. Ty mají být podrobeny důkladnému výcviku a poslány do okupované Francie, aby shromažďovaly informace o působení nacistů. Do jejich úkolů spadají i taktické sabotáže.

Výzva stále aktuální

Vyprávění se soustředí především na dvojici nových špionek: Američanku Virginii Hallovou (Sarah Megan Thomasová) s protézou dolní končetiny a muslimskou pacifistku Noor Inayat Khanovou (Radhika Apteová). Obě jsou rekrutovány Verou Atkinsovou (Stana Katicová), jednou z nejznámějších skutečně žijících zpravodajských důstojnic v dějinách. Její postava byla předmětem několika fikčních a dokumentárních filmů i románů. Spisovateli Ianu Flemingovi poté sloužila jako přiznaná inspirace k figuře Moneypenny ze série knih o Jamesi Bondovi.

Režisérka v rozhovoru pro server Women and Hollywood neváhala vyjádřit nadšení nad dějinnými událostmi, které převedla na plátno: „Tyto tři ženy, motivovány záchranou lidstva, které bylo vsázce, měly na výběr kolaborovat, nedělat nic, nebo vzdorovat. Jejich příběhy jsou dnes relevantnější více než kdy jindy.“

Od produkce a z Bollywoodu

Pro Pilcherovou se jedná teprve o třetí celovečerní režijní projekt. Doposud byla hlavně producentkou – například filmu Talentovaný pan Ripley (1999) nebo Darjeeling s ručením omezeným (2007). V roce 2013 byla jednou z producentů dokumentu Fešanda a boxer, jenž se zaobíral vztahem japonského umělce Ušia Šinohary a jeho ženy Noriko. Za tento film byla nominována na Oscara.

Sarah Megan Thomasová, která hraje americkou špionku, je zároveň producentkou filmu a napsala také scénář. Radhika Apteová doposud hrála především v domovské Indii. Tento rok byla k vidění v kriminálním snímku o záhadné vraždě Osamělá noc. Mezinárodně nejznámější je z trojice hereček Stana Katicová. Proslavila se coby detektivka Kate Beckettová v televizním seriálu Castle na zabití (2009–2016). Hlavní role agentky FBI se poté ujala ve třech sériích Nezvěstné (2017–2020).

Výzva ke špionáži bude mít americkou premiéru 2. října 2020.