Série Černobyl zabodovala na udílení cen BAFTA

Pro Jacksonovou to byla první televizní role za 27 let. Oscarová herečka si ve snímku Elizabeth is Missing (Alžběta se ztratila) zahrála stárnoucí ženu s demencí. Jacksonová, která byla nominována na cenu BAFTA naposledy v roce 1974, uvedla, že je „naprosto ohromená“.

Letošní udílení se kvůli koronaviru konalo v uzavřeném studiu a umělci ocenění přijímali virtuálně. Moderátor Richard Ayoade o netradičních podmínkách letošní akce žertoval. „Škoda, že musela nastat pandemie, aby byly nastoleny ty nejzákladnější parametry osobního prostoru,“ řekl v úvodu.

Herec Idris Elba dostal zvláštní ocenění za své dílo a prosazování rozmanitosti a nových talentů.

Ocenění získala i celá řada dalších snímků včetně dokumentu Leaving Neverland (Odchod z Neverlandu), ve kterém dva muži otevřeně promluvili o tom, že je zpěvák Michael Jackson jako děti dlouhá léta sexuálně zneužíval.