Portmoneum otevírá po rekonstrukci. Zve do podkroví i na Krvavý román

S generální rekonstrukcí muzea se začalo loni na podzim. Vyšla na 9,5 milionu korun. Hlavním problémem byla statika domu. Vlivem řady suchých let, kdy vysychalo a klesalo podloží, začal dům praskat. Samotné malby ale nebyly ve špatném stavu, stačily jen jejich dílčí opravy, retuše a celoplošné čistění, přestože autor nezvyklého uměleckého díla použil před sto lety nevhodnou techniku; maloval totiž olejovými barvami.

Váchal (1884–1969) nejenže tehdy stěny a strop zaplnil malbami, ale také řezbami a kresbami proměnil nábytek v umělecká díla. Vznikla působivá koláž duchovních a náboženských výjevů, jež byly tvorbě uměleckého mystika ostatně vlastní.

Do Litomyšle přijel v roce 1920 přímo na pozvání amatérského tiskaře a milovníka umění Josefa Portmana. Svou práci ve východočeském městě ukončil o pět let později po roztržce s Portmanem, nejspíše proto, že sběratel nezakoupil jeho Krvavý román, v němž jsou Portman i Litomyšl zobrazeni.

Nová výstava i videomapping

Podobně jako další své autorské knihy i Krvavý román, vycházející z brakového žánru, vydal Váchal jen v několika exemplářích. Pro svá díla vytvářel vlastní písmo, které vždy navrhl, odlil či vyřezal, vysázel, knihu ilustroval nejčastěji barevnými dřevoryty, vše pak svázal a kolportoval.

Krvavý román se jmenuje i nová výstava v Portmoneu. Nahlédnout do ní a zároveň i do originálního interiéru může veřejnost od pátku 12. června. Nově se podívá i do dosud nepřístupného podkroví. Využito je pro videomapping s názvem Josef Váchal – kumštýř boha i ďábla. Zhlédnout lze také dokumentární film Portmoneum – příběh neobyčejného domu.

Od roku 2016 Portmoneum vlastní Pardubický kraj a spravuje Regionální muzeum v Litomyšli. Kraj domek získal od nakladatele Ladislava Horáčka, který v devadesátých letech objekt v žalostném stavu koupil a podařilo se mu památku zachránit. Tým restaurátorů tehdy omítky sejmul z narušených stěn. Záchranné práce trvaly dva roky.