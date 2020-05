Klip týdne: Zmrtvýchvstání Waynea Statica

Static-X je americká hudební skupina hrající industrial metal a zformovaná v 90. letech zpěvákem Waynem Staticem a bubeníkem Kenem Jayem. Je známá také pro výstřední image svých členů, především frontmana Statica s typicky postavenými vlasy vzhůru a svázanou bradkou. Samotní Static-X se často odkazují na svůj styl jako na takzvané Evil Disco. „Evil“ reprezentuje metal a „disco“ industrial metal. Kritika řadí Static-X spíše do industrial metalu, nebo občas do nu-metalu, byť se v hudbě Static-X na rozdíl od ostatních nu-metalových skupin neobjevují prvky rapu. Nejvíce se Static-X podobají pravděpodobně kapelám jako Ministry nebo Dope. Při formování zvuku Static-X hráli významnou roli například The Prodigy.

V roce 1998 podepsali Static-X smlouvu s vydavatelstvím Warner Bros. a několik týdnů potom začali nahrávat svoje debutové album Wisconsin Death Trip, které vyšlo po dlouhém čekání až v roce 1999 potom, co kapela odehrála mnoho koncertů jako předskokani Fear Factory a System of a Down. Deska měla obrovský úspěch, její platinový prodej podpořilo více než roční turné, kde mimo jiné Static-X dvakrát vystoupili na Ozzfestu. Dodnes se prodalo alba více než milion kusů. Během turné už kapela připravovala druhé album s názvem Machine, které vyšlo v roce 2001. To získalo zlatou desku, byť už nemělo takový úspěch jako Wisconsin Death Trip.

Po několika obměnách v sestavě vydali ještě dalších pět alb. Jejich kariéru však 1. listopadu 2014 ukončila předčasná smrt frontmana Waynea Statica. Ten zemřel ve spánku ve věku 48 let. Příčinou byla smrtelná kombinace léků a alkoholu.



Diskografie:

1999: Wisconsin Death Trip

2001: Machine

2003: Shadow Zone

2004: Beneath Between Beyond

2005: Start a War

2007: Cannibal

2009: Cult of Static

2019: Project Regeneration



Členové:

(aktuální)

Koichi Fukuda – hlavní kytara, programování

Tony Campos – basová kytara, vokály v pozadí

Ken Jay – bicí

Xer0 – zpěv

(bývalí)

Wayne Static – zpěv, kytara, programování

Nick Oshiro – bicí

Tripp Rex Eisen – kytara



Zdroj: Wikipedia