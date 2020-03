Když minulost skřípe. Finger a Rímský hrají Falešnou notu

Šestapadesátiletý Didier Caron je v tuzemsku téměř neznámý. Píše především komedie, za něž získal několik divadelních cen, pro jeviště ale třeba adaptoval i román Madisonské mosty. Falešná nota je inscenací pro dva herce.

Slavnému dirigentovi se po koncertě vetře do šatny vlezlý fanoušek a z banální zápletky se vyvine příběh skrývající tajemství. „Vystřídá spoustu poloh: velkou rozšafnost, smysl pro humor a různá překvapení, ale potom zatuhne a umí být i nebezpečný,“ představuje zákulisního návštěvníka Martin Finger.

„Ve hře je mnoho zvratů, kdy je jeden z nich pánem situace a snaží se toho druhého dostrkat někam do kouta – a pak si to prohodí,“ potvrzuje režisér Radim Špaček. Kvůli nezvanému hostovi musí dirigent v podání Pavla Rímského podniknout výpravu do vlastní minulosti. Diváka společně vedou k zamyšlení, jak by se v situacích, kdy se o slovo přihlásí špatné svědomí, zachoval on sám.

V Řeznické se už potkali Freud a C. S. Lewis

Před dvěma lety se inscenační tým osvědčil v představení, kde se v intimním rozhovoru potkává otec psychoanalýzy Sigmund Freud a jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské literatury C. S. Lewis. „Z legrace říkám, že nás po Freudovi posedla pýcha a zkusili jsme to ještě jednou, tak ať dá pánbůh, abychom se nesekli,“ podotýká Pavel Rímský.

Zda se jeho přání naplnilo, může publikum v Řeznické zjistit při nejbližších nevyprodaných reprízách 25. března a 13. dubna.