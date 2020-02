Pinocchia se mnou chtěl natočit už Federico Fellini, říká Roberto Benigni

Je to osmnáct let, kdy italský filmař Roberto Benigni napsal a režíroval příběh o Pinocchiovi. Tehdy sám hrál i hlavní roli. Letos se na Berlinale představila nová adaptace od italského režiséra Mattea Garroneho. Ten opět obsadil Benigniho, tentokrát ale do role Geppetta, řezbáře a otce Pinocchia.

„Je to skvělé, klidně ho budu točit čtyřicetkrát,“ říká o námětu Benigni. „Pinocchia úplně zbožňuji. Pro herce je to velká příležitost a já jsem především herec. Pinocchia se mnou chtěl natočit už Federico Fellini, ještě než zemřel, několikrát mě v roli Pinocchia nakreslil. Říkal mi: Já už ho nenatočím, ale musíš to udělat ty, Roberto, a to jsem také udělal.“

„Role Geppetta je jako sen“

Nyní se ke slavnému příběhu vrátil. „Když mě oslovil Matteo Garrone, můj nejoblíbenější režisér ze všech, zahrál bych pro něj cokoli, ale role Geppetta, to bylo jako sen, nemohl jsem kvůli té myšlence ani spát,“ pokračuje Benigni. Hlavní roli, loutku ze dřeva, tentokrát hraje osmiletý herec Federico Ielapi. Postava je částečně hraná, částečně animovaná.