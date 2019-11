Recenze: Premiérové vystoupení P.O.D. v Praze stálo za dlouhé čekání

Zazněly songy jako Set It Off, Boom, Rock the Party (Off the Hook), Panic Attack, Soundboy Killa, Rockin' With the Best či Always Southern California. Během krátké pauzy, při které se odebral do zákulisí kytarista Curiel, využil frontman Sonny Sandoval času na krátký pokec s fanoušky, při kterém neopomněl zmínit druhou českou zastávku ve Zlíně hned následující den. I tento koncert je zcela vyprodaný.

Ve druhé části se fanoušci dočkali titulní skladby posledního alba Circle, Murdered, Lost in Forever, Murdered Love či Southtown i hitovek Alive, Satellite a Youth of the Nation, jejíž „We are, we are (we are) youth of the nation“ si s radostí spolu s frontmanem zazpívala většina osazenstva.

Sečteno podtrženo: Ač už je doba největší slávy nu-metalu dávno za vrcholem, kapely jako právě P.O.D. nám jasně ukazují, že mají stále co nabídnout. Jejich koncert si nejen užijete, protože jsou to profíci, kteří ví, co dělají, ale můžete třeba i nostalgicky zavzpomínat na doby ve školních lavicích, kdy jste právě takové kapely teprve objevovali. A z jejich vystoupení budete odcházet naplněni a spokojeni. I když jste si na něj museli počkat 27 let…