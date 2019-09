Amanda Palmerová neposlala Prahu do háje, ale ohleduplně se vykřičela ze života i smrti

Spíše než slovo „koncert“ by vystoupení Amandy Palmerové vystihlo označení „hořká one woman show“. Na minimálně osvětleném pódiu si americká hudebnice vystačí jen s pianem, ukulele a mikrofonem.

Video of AMANDA PALMER - DROWNING IN THE SOUND (OFFICIAL VIDEO)

Temná osobní témata zpěvačka odkrývala už v dobách svého působení v punkově kabaretním duu The Dresden Dolls. „K divákům jsem nyní ohleduplnější,“ přiznává. „Nemám už takový ten postoj ‚jděte všichni do háje‘, který jsem měla v pětadvaceti. Své myšlenky jsem musela vykřičet, aby mě všichni slyšeli. Fungovalo to. Teď vystupuju ve velkých sálech po celém světě a můžu být potichu a jen říkat přímo, co si myslím.“

Amanda Palmerová je velmi aktivní i na sociálních sítích. Mimo jiné je velkou propagátorkou crowdfundingu. Před sedmi lety jí kampaň na Kickstarteru vynesla v přepočtu přes dvacet milionů korun na desku, turné i knihu. Tour k novince There Will Be No Intermission zakončí v polovině prosince v Londýně.