Sto třicet skupin z Česka i zahraničí a kolem dvaceti tisíc fanoušku té nejtvrdší hudby. Brutal Assault, jeden z největších metalových festivalů, obsadí až do soboty 10. srpna barokní pevnost Josefov v Jaroměři. Z původně malého festivalu se během let stal už potřetí beznadějně vyprodaný kolos, letošek je co do návštěvnosti navíc rekordní.