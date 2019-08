Začíná Prague Pride, devátý ročník připomene stonewallské nepokoje

V úterý mimo jiné organizátoři chystají talkshow s fotografem Robertem Vanem. Ten se před půlstoletím v New Yorku stonewallských nepokojů přímo účastnil a mluvit bude o svých zkušenostech.

Prague Pride odstartuje slavnostní zahajovací koncert na Střeleckém ostrově v pondělí v 18:00. Vystoupí například Daniela Sea s DJkou Gunn Lundemo, z českých interpretů se návštěvníci mohou těšit třeba na Elpidu & Never Sol či Renatu.

Kromě pochodu nabídne festival stovku dalších akcí, které se letos ponesou v duchu vzpomínek na stonewallské nepokoje, které před padesáti lety odstartovaly emancipaci LGBT hnutí. „Nechceme se ale dívat jen do historie. Je to pro nás příležitost zamyslet se nad tím, jaké jsou výzvy pro komunitu v dnešní době,“ vysvětluje jedna z organizátorek festivalu Tereza Pelechová.

V nadcházejících měsících začaly v New Yorku vznikat organizace, které prosazovaly práva gayů a leseb, později se trend rozšířil do zbytku Spojených států. První pride pochody se jako vzpomínka na takzvané stonewallské nepokoje uskutečnily v roce 1970.

Jenže pořádek netrval dlouho. V následujících dnech vyšly do ulic protestovat za práva LGBT komunity stovky lidí. „Buzíci ztratili ustrašenou tvář, kterou měli po desetiletí,“ okomentoval tehdy dění spisovatel Allen Ginsberg. Násilné protesty se dostaly na stránky tehdejších novin, zapojilo se do nich na dva tisíce lidí.

Vše odstartovala policejní razie, ke které došlo 28. června 1969 v newyorském Manhattanu. V brzkých ranních hodinách strážci zákona vtrhli do baru Stonewall Inn, kde se tradičně scházeli členové LGBT komunity. V šedesátých letech nešlo o nic výjimečného, protože seznamy homosexuálů si vedla třeba i FBI a do podniků, kde se bavily a seznamovaly sexuální menšiny, chodili policisté v utajení, aby své případné svůdníky zatkli. Samotnému zátahu na Stonewall Inn předcházely razie na mnoho barů v okolí.

Program pro starší ročníky

S odkazem událostí ze Stonewallu pracuje letošní festival programem pro starší ročníky LGBT+ lidí. Podle organizátorů jsou tyto generace zvyklé na život v ústraní i v dnešní otevřenější době. Připravili pro ně diskuze, promítání, besedy i retro party. Hosté z Berlína přiblíží, jak německá metropole podporuje sexuální menšiny ve starších generacích.

„Ráda bych letos vyzdvidla travesti a drag kulturu, které se věnujeme dlouhodobě a máme k ní celou řadu programů. Pro mě osobně zajímavá akce je páteční čtení pohádek, kdy drag queens umělkyně čtou pohádky dětem,“ doplňuje Pelechová. Drag umění přiblíží i skupina Screamers, která stála u zrodu české travesti.

Festival vyvrcholí tradičním pochodem za práva sexuálních menšin, který z Václavského náměstí zamíří na Letnou. Kompletní program mohou zájemci nalézt na oficiálních webových stránkách festivalu.

Magistrát vyvěsil duhovou vlajku

Festival v pondělí podpořil i pražský magistrát, který vyvěsil duhovou vlajku na budovu Nové radnice. Vedení města na tiskové konferenci zkritizovalo, že stejnopohlavní páry nemohou v České republice uzavírat sňatky.

„Je potřeba se zasadit o to, aby všichni měli stejná práva a příležitosti a nebyli diskriminováni pro svou sexuální orientaci,“ komentoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a doplnil, že festival vnímá jako vyjádření respektu a solidarity k sexuálním menšinám v zemích, kde jsou jejich práva tvrdě potlačována.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) dodal, že Prague Pride oslavuje to, že všichni mohou být sami sebou. „Teprve tehdy se v nás mohou rozvinout všechny schopnosti a potenciál, který máme. A to je to největší bohatství, které můžeme mít.“

Vyvěšení duhové vlajky ocenila i ředitelka festivalu Hana Kulhánková, podle níž je to gesto sice symbolické, ale pro LGBT komunitu významné.