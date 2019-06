Život Eltona Johna bez sexu a drog. Ruský distributor vystřihl z filmu Rocketman některé scény

„Rocketman byl v ruské distribuci cenzurován. A to jak v dabované, tak v titulkované verzi. Všechny scény s líbáním, sexem a orálním sexem mezi muži jsou vystřižené,“ upozornil filmový kritik Anton Dolin.

Rocketman je název skladby, která Eltona Johna na začátku 70. let proslavila, a magazín Rolling Stone ji před patnácti lety zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob. Jmenuje se tak i životopisný snímek, který ukazuje nejen to, jak Johnova kariéra stoupala, ale i období, kdy slávu přestal zvládat a utápěl se v drogách a alkoholu.

Video of Rocketman (2019) oficiální HD trailer #2 [CZ TIT]

Distribuční společnost Central Partnership potvrdila, že v Rusku hodlá promítat film v pozměněné verzi: udělala to prý kvůli ruským zákonům. V zemi už šest let platí zákon o zákazu propagace homosexuality mezi mládeží, který má ochránit mladou generaci před projevy takzvaného netradičního sexu. Scény společnost vytřihla i přesto, že film vstupuje do kin jako mládeži nepřístupný.

Tvůrci snímku i Elton John tento krok veřejně odsoudili. Reakce se objevila i na oficiálním twitterovém účtu zpěváka: „To, že místní distributor považoval za nutné vystřihnout určité scény a upřel tak publiku příležitost vidět film tak, jak jsme ho zamýšleli, je smutným dokladem toho, v jak rozděleném světě žijeme a jak se stále považuje za nepřijatelnou láska mezi dvěma lidmi.“

Ruské ministerstvo kultury prý s tímto krokem nemá nic společného a žádné změny nežádalo. Odpovědnost za vystřižené pasáže podle něj nese distributor.

Zpěvák už v roce 2015 podpořil sexuální menšiny v Rusku a ohlásil, že by si chtěl s prezidentem Vladimirem Putinem promluvit o jeho „směšných“ názorech na práva homosexuálů. Oba si pak telefonovali.

Do českých kin vstoupil snímek Rocketman 30. května. Podle Unie filmových distributorů ho už v tuzemských kinech zhlédlo téměř 14 tisíc lidí.