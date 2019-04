Agnieszka Hollandová není žádný šarlatán. Začala natáčet chystaný film o českém léčiteli

V menší roli se v Šarlatánovi objeví i další hercův syn, František Trojan. Důležitou postavou je léčitelův asistent v podání slovenského herce Juraje Loje. Herecké obsazení doplňují Václav Kopta, Jan Budař, Jan Vlasák, Pavlína Štorková či Miroslav Hanuš, který se divákům představí jako vyšetřovatel.

Hollandová: Je to silný příběh

Do filmového scénáře skutečný příběh převedl Marek Epstein. „Už když jsem si přečetla scénář, zdál se mi ten příběh velmi silný, obsahující určité tajemství. A když si přečtu něco takového a ta postava ve mně začne žít, snažím se ji pochopit, snažím se zjistit, co to znamená pro ostatní, tak potřeba odvyprávět takový příběh ve mně roste,“ svěřila se režisérka Agnieszka Hollandová, čím si ji téma získalo. Navíc ji prý léčitelství vždy zajímalo.

Po Hořícím keři, popisujícím události po sebeupálení Jana Palacha, je tak Šarlatán dalším snímkem s vazbou na české prostředí, jehož režie se dnes slavná filmařka a někdejší studentka pražské FAMU ujala.