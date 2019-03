Klip týdne: Paranoia v podání I Prevail

Video of I Prevail - Paranoid (Official Music Video)

Paranoid je po skladbách Bow Down a Breaking Down již třetím singlem z připravovaného alba Trauma. V pořadí druhé studiové album michiganských metalcoristů vyjde 29. března pod hlavičkou Fearless Records. Zároveň půjde o první nahrávku poté, co byl zpěvákovi Brianu Burkheiserovi v roce 2017 chirurgicky odstraněn polyp na hlasivkách.

„Po mém hlasovém zranění jsem se téměř vzdal a opustil kapelu. Byl jsem v nejhorším duševním stavu svého života a měl jsem pocit, že všechno, pro co jsme pracovali, skončilo,“ popisuje zpěvák na svém instagramu, jak se vyrovnával s těžkým zraněním, jež ohrozilo nejen kariéru jeho jako zpěváka, ale i budoucnost celé kapely.

„Začátkem loňského roku jsem si však říkal, že kdybychom se dostali zpátky a psali další skladby, uděláme to po našem. Žádný label, který by nám říkal, s kým máme pracovat nebo jak by naše hudba měla znít,“ dodává.

Hlavně si neber tu fialovo-žlutou!

Skladba Paranoid se zabývá tématy duševního zdraví a vnitřních bitev. Ve videu, jež je dílem reřiséra Bena Proulxe, hraje zpěvák Brian Burkheiser chirurga, který omylem požil nesprávnou pilulku. Vzápětí nato je zavolán ke kritické situaci na pohotovosti, avšak navzdory své duševní mlze a ohromující paranoii operuje pacienta. Tenká hranice mezi realitou a paranoií mizí… Co je ještě skutečný svět, a co už halucinace?