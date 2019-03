Setkání s českými nosorožci jí změnilo život. Teď fotí ohrožená zvířata po celém světě

Vitaleová několikrát uspěla v soutěži World Press Photo a loni zasedla i v porotě české obdoby této ceny. Na výstavě v pražských Nových Butovicích návštěvníci uvidí pět souborů, ke kterým se autorka opakovaně vrací.

Letos osmačtyřicetiletá fotografka je podle pořadatelů výstavy legendou nejen reportážní fotografie. Poté, co dvě dekády fotografovala válečné konflikty v téměř stovce zemí, se v současné době přiklání k dokumentování vzájemného působení člověka a přírody. Nejznámějším příběhem spjatým s Českem je převoz čtyř bílých nosorožců ze zoo ve Dvoře Králové do přírodní rezervace Ol Pejeta v Keni.

Jako potkat jednorožce

„Naprosto mi to změnilo život. Bylo to poprvé, co jsem nosorožce viděla tak zblízka. A skutečně to bylo jako potkat jednorožce,“ říká fotografka. Vitaleová dokumentovala převoz a adaptaci tohoto ohroženého druhu na pokraji vymření v novém prostředí. Minulý rok zachytila poslední momenty života bílého nosorožce Sudána, s nímž vyhynul jeden živočišný druh.