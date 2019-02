Eluveitie lákají novým klipem na chystané album

Eluveitie je švýcarská folkmetalová skupina založená v roce 2002. Jejich styl hudby se dá popsat jako kombinace keltské lidové hudby s melodic death metalem. Některé jejich skladby jsou zpívány v mrtvém keltském jazyce galštině.

Skupina byla založena v zimě roku 2002 Christianem „Chrigelem“ Glanzmannem jako studiový projekt s účastí různých hudebníků. V říjnu následujícího roku spatřilo světlo světa MCD Vên (v galštině výraz pro divoké veselí). Chrigel se posléze rozhodl udělat z Eluveitie plnohodnotnou skupinu a shromáždil kolem sebe dalších devět hudebníků.

Začátkem roku 2006 došlo ke změnám v sestavě Eluveitie. Sarah Kiener nahradila Anna Murphy s niněrou a také odešla Linda Suter. 4. června 2008 pak bratři Rafi (basa) a Sevan (dudy) Kirderovi oznámili na MySpace, že po slovinském koncertu na Metal Camp Open Air 8. června 2008 skupinu opustí. V květnu 2016 kapelu opustil dlouholetý bubeník Merlin Sutter. V návaznosti na jeho odchod z kapely odešel i kytarista Ivo Henzi a zpěvačka a niněristka Anna Murphy. Zbylí členové kapely potvrdili, že ohlášené koncerty odehrají s novou sestavou. V prosinci pak oznámili, že dali dohromady novou sestavu, kterou zveřejní 5. ledna 2017. Nové spoluhráče se nakonec rozhodli zveřejňovat postupně na svém webu, kde bylo spuštěno odpočítávaní do 5. ledna, kdy byl oznámen poslední člen skupiny.



Členové:

Christian Glanzmann – zpěv, mandolína, mandola, píšťaly, dudy, akustická kytara, irské loketní dudy, irský buben

Fabienne Erni – zpěv, keltská harfa, mandola

Rafael Salzmann – kytara

Jonas Wolf – kytara

Kay Brem – basová kytara, akustická basová kytara

Matteo Sisti – dudy, píšťaly

Nicole Ansperger – housle

Alain Ackermann – bicí

Michalina Malisz – niněra



Diskografie:

Spirit (2006)

Slania (2008)

Evocation I: The Arcane Dominion (2009)

Everything Remains (As It Never Was) (2010)

Helvetios (2012)

Origins (2014)

Evocation II: Pantheon (2017)

Ategnatos (2019)



Zdroj: Wikipedia