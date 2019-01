„Učitelky přece nestřílejí lidi.“ Iva Janžurová v komedii Teroristka má ale důvod

Scénář Teroristky napsal Radek Bajgar přímo pro Ivu Janžurovou. „Bez ní bych do toho asi nešel,“ přiznává. „To, co ta paní v příběhu zažije, je zároveň tragické a přitom to vypadá srandovně, protože není zvykem, aby si starší paní sháněly pistole. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná.“

Hlavní hrdinkou tragikomického příběhu je učitelka v důchodu Marie. Za cenu vlastní oběti se pokusí pomoci jiným, když si sežene zbraň, aby ji použila proti strůjci zla. Jenže zjistí, že vražda je složitá nejen morálně, ale také prakticky.

„Moje hrdinka je skálopevně přesvědčená, že slušnost, zdvořilost a vzájemná lidská úcta je jediná možná cesta k vyřešení každého problému občanského spolužití. Že ve chvíli, kdy se tato její víra hroutí, v sobě objeví sílu vzepřít se bezmoci, která ve většině z nás vyvolává pasivitu a ztrátu životní spokojenosti, tím překvapí sama sebe a své nejbližší a doufám, že i diváky,“ poznamenává ke své roli Iva Janžurová.