Japanologie člověka rozštěpuje, přiznává autorka talentovaného debutu Probudím se na Šibuji

Hlavní hrdinka chce v Japonsku zůstat navždy a toto přání se jí splní i s následky, jaké to pro dívku může mít. Anna Cima hlavní postavu rozdvojila: Zatímco mladší Jana dál bloudí v kruhu po čtvrti Šibuja, její starší já studuje v Praze japanologii a pátrá po osudu zapomenutého autora Kawašity.

„S japanologií je to tak: Když jste v Praze, toužíte být v Japonsku, když jste v Japonsku, toužíte se vrátit do Prahy. Je to krásné a je to těžké a člověka to nějakým způsobem vnitřně rozštěpuje,“ přiznává autorka, že do rozpolcení hlavní hrdinky promítla své vlastní pocity.