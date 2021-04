Chytit Madoffa se snažili především dokumentaristé

New York - Největší podvod z Wall Street posledních let se dočká dokumentárního zpracování. Ve snímku s názvem Chyťte Madoffa se rozhodl poprvé promluvit i jeden z vyšetřovatelů případu Harry Markopolos. Bernard Madoff dostal za finanční 'letadlo' 150 let vězení, v němž oklamaní investoři utopili více než 65 miliard dolarů. Harry Markopolos podovod odhalil o deset let dříve, než vyšel veřejně najevo. Nedokázal však sehnat dostatek důkazů.