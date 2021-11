Poláci dokončují rychlostní silnici k českým hranicím. V tuzemsku se vykupují pozemky a řeší povolení

Polská rychlostní silnice S3 dorazila k hranicím s Českem u Lubawky. Nejnovější část dálnice D11 v Česku končí u Jaroměře a k polské hranici v Královci jí chybí přes čtyřicet kilometrů. Zatímco Poláci budou mít hotovo do dvou let, v Česku se na dokončení tahu, který propojí tuzemsko s Baltským mořem, bude čekat až do roku 2027.