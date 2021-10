Lysický zámek rekonstruuje zahradu, návštěvníci výsledek uvidí v roce 2024

„O obnově zahrady správa zámku uvažuje už patnáct let, posledních několik let jsme připravovali projekt. Zcela zásadní je statické zajištění ohradních zdí i schodišť a nové rozvody vody i elektřiny. Kvůli posledním suchým rokům jsme přišli o původní zdroj, teď máme nový vrt, bude se tedy dělat obnova závlahy, bude i samostatná vodárna,“ nastínila část prací Rudolfová.

Obnovu potřebuje i sloupoví unikátní dřevěné kolonády, která nabízí výhled nejen na celou zámeckou zahradu, ale i do jejího okolí. Spodní zahrada kromě rekonstrukce soch větší úpravu nepotřebuje, její střední části ale zahradníci vrátí podobu, kterou měla na konci 19. století. To znamená mimo jiné více květin. „Máme naštěstí k dispozici dostatek obrazového materiálu, ale také účtů, takže víme, co zahradníci nakupovali,“ dodala kastelánka.

V horní části zahrady a v takzvané kapucínské zahradě budou také opraveny a zajištěny zdi, i tam se obnoví výsadba a dřeviny se upraví. „Jeden z vysokých stromů, buk červený, bude nutné skácet, protože je napadený houbou a nevydržel by déle než dva roky. Pokud by spadl neřízeně, mohl by napáchat velké škody,“ vysvětlil zámecký zahradník Tomáš Bárta. U vstupu do saly terreny dělníci pokácí túje, které neodpovídají dobovému osazení zahrady.