Nejvyšší budovu Česka čeká proměna. Kromě názvu se změní i vzhled

Nejvyšší budovou na mapě Brna i Česka se budova stala v roce 2013. Celkem 30 pater, které spojuje 695 schodů, dosahuje do výšky 111 metrů. „Mrakodrapy jsou většinou takové hranoly ze skla. Zatímco tato věž je úplně jiná. Nejprve je to materiál, že je obložena keramikou. Je to zajímavá figura budovy,“ popsal ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

V následujících letech se zažitá podoba částečně změní. Mrakodrap čeká pravděpodobně první větší zásah. Podle vlastníků si budova takového charakteru zaslouží modernější vzhled a přiblížit se tak standardům v zahraničí.

„Vyhlásili jsme ideovou soutěž pro studenty architektury posledního ročníku, aby se vlastním pohledem, v podstatě bez omezení, podívali na možnosti zlepšení, modernizace této budovy,“ uvedl projektový manažer společnosti Natland Igor Brukner.

Kdo by neznal nezaměnitelnou dominantu @BRNOmycity, která se tyčí do výšky 111 metrů? Nejvyšší budova v Česku projde proměnou podle vítězné ideové studie studentů @fastvut . Vizualizace si můžete prohlédnout: https://t.co/fXmxOcc45V pic.twitter.com/5DJKBGGfM8 — VUT v Brně (@VUTvBrne) August 17, 2021

Adrenalinový pohled k zemi nebo přístroj na výrobu mraků

Změny se mají týkat prostoru před hlavním vstupem, foyer a střechy. Studenti navrhli úpravy v patnácti různých projektech. „Jsou tam díla navrhující nějakou klasickou vyhlídku, a aby byl i trošku adrenalin, prosklené plochy pod nohama. Návrh kavárny s občerstvením s vyhlídkou. Dokonce i takové kouřové zařízení, které má vytvářet pocit, že jste stále v oblacích,“ vyjmenoval Brukner.

Na podobě a formě přestavby se musí dohodnout všichni spoluvlastníci výškové budovy. Vítězný studentský návrh může sloužit jako předloha. Rekonstrukce začne pravděpodobně nejpozději do dvou let, náklady budou v desítkách milionů korun.