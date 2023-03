Na řidiče čekají objížďky kvůli pokračující stavbě D4 mezi Příbramí a Pískem

Po celou dobu výstavby D4 nebude průjezdná silnice I/4 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Háje a Milín. Tato část I/4 je nyní nahrazena nově vybudovanou souběžnou komunikací, na niž v květnu naváže objízdná trasa od mimoúrovňové křižovatky Milín po křižovatku s ulicí 11. května. Po této objížďce, která povede přes Milín, budou řidiči jezdit dvě stě dní. Doprava bude svedena na místní komunikaci, převážně na ulici 11. května.

Během uzavírky stavbaři vybudují levou polovinu dálnice, na niž bude provoz převeden na konci září 2023. Doprava mezi mimoúrovňovými křižovatkami Milín a Háje bude obnovena až se zprovozněním dálnice D4 na konci roku 2024.

Mezi Lety a Čimelicemi bude od začátku dubna do půlky května uzavřena silnice I/19, která kříží nynější I/4, jež se stane v budoucnu v tomto úseku dálnicí. V místě křížení vzniknou dva kruhové objezdy a následně mimoúrovňové křížení D4 s I/19. U Mirotic bude koncem dubna zrušen trvale sjezd ze silnice I/4 na Radobytce. Řidiči budou moci místo toho využít sjezd na Nové Hospodě nebo průjezd přes Mirotice.

Práce v noci i o víkendu

Kromě těchto rozsáhlejších uzavírek bude i letos částečně omezován provoz v různých úsecích podle toho, jak bude stavba dálnice postupovat. Částečná omezení jsou podle stavebních firem naplánována tak, aby byla co nejméně narušena plynulost dopravy a zdržení pro řidiče byla co nejkratší. Tam, kde je to jen trochu možné, jsou práce naplánovány na víkend nebo na noční hodiny, kdy je slabý provoz. Motoristé musejí počítat se zúžením komunikace, svedením dopravy do jednoho pruhu nebo kyvadlovou dopravou.

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování stanovené rychlosti, aby v místech dopravních omezení docházelo k co nejmenšímu zdržení. Zároveň chci poděkovat všem za trpělivost,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert.