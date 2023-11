Přilepené baterie mají mít utrum. EU chce právo na opravu, výrobcům ale ponechává zadní vrátka

Rozbitý displej nebo vysloužilá baterie u telefonu, poškozený řemen u pračky či ucpaná parní tryska u kávovaru. Uživatelé výdobytků moderní techniky se dříve nebo později dostanou do situace, kdy už výrobky nefungují jako nové. Mnohdy není nutné znovu sahat do peněženky a kupovat nový přístroj – drobná oprava či výměna vadné součástky by problém mohly vyřešit.

Teoreticky. Zejména u elektroniky to platit nemusí. Výrobci se totiž různými praktikami snaží uživatele od drobných oprav odradit, nebo v nich probudit představu, že ji sami nezvládnou a musí do autorizovaného servisu, kde si za vyřešení problému účtují vysoké částky. Nebo přístroj rovnou zahodit a koupit si nový.

„Problémem je často vysoká cena náhradních dílů, která je někdy vyšší než cena celého výrobku. Nebo náhradní díl výrobce ani nenabízí. Pokud si koupíte neoriginální díl, může tam být ‚softwarový blok‘ – nebude kompatibilní a zařízení nebude správně fungovat,“ vyjmenovala Daniela Lalulová ze slovenské firmy Repairably, která se zasazuje o právo uživatelů na opravu.

Párování dílů omezuje i funkčnost součástek od výrobce

Zřejmě nejkřiklavějším příkladem jsou mobilní telefony. Doby, kdy šlo jednoduše odklopit zadní kryt a vyklopit baterii, jsou převážně pryč. Nyní se podobný úkon zpravidla neobejde bez speciálních nástrojů v rukou někoho, kdo přesně ví, co dělá. Někteří výrobci navíc proces záměrně ztěžují a součástky, které podléhají opotřebování, umisťují tak, aby byly co nejhůře přístupné. Například baterie do těla telefonu nevkládají, ale přilepují.

„Výrobci často používají různé taktiky, aby opravy ztížili. Patří mezi ně používání patentovaných šroubů, které vyžadují speciální šroubovací bity, těsnicí zařízení se silnými lepidly a omezování dostupnosti náhradních dílů nebo informací o opravách pro třetí strany nebo nezávislé opraváře,“ popsal ČT24 Manuel Häußermann z evropské pobočky společnosti iFixit, která poskytuje návody na opravy různých výrobků.

„Výrobci elektroniky také nechtějí poskytovat návod na opravu (rozebrání výrobku), jejich argumentem je bezpečnostní riziko,“ doplnila Laluhová.