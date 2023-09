Jurečka: Všechny důchody se od ledna zvýší o 360 korun

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Přidávaná částka se rozpočítá tak, aby pevný díl odpovídal deseti procentům průměrné mzdy. Letos je to 4040 korun, po lednovém přidání to bude 4400 korun.

Přidávaná částka má být i podle novely stejná

Podle Jurečky po letošní mimořádné červnové valorizaci k dorovnání inflace 78 procent starobních penzistů a penzistek pobírá víc než 18 tisíc korun čistého měsíčně. Ministr dodal, že průměrná částka „se skoro kryje s mediánem“. Víc než průměrný důchod tak má zhruba polovina příjemců. „Naprostá většina důchodů se pohybuje mezi 18 tisíci a 23 tisíci korunami,“ upřesnil šéf resortu.

Nařízení o zvýšení penzí musí vláda schválit do konce září. Důchodová novela, která valorizace zpomaluje, začne platit až od října. Kabinet tak bude rozhodovat podle nynějších pravidel. Jurečka v úterý zopakoval, že přidávaná částka bude ale podle dosavadního i nového výpočtu stejná. Zohlední se jako dosud růst životních nákladů důchodců. Od října by se v přidání odrazila třetina růstu reálných mezd a do konce září polovina, výdělky ale v Česku teď reálně nerostou. Do valorizace se tak nepromítnou.

Novela zpřísňuje také pravidla pro předčasné penze. Mimo jiné počítá s tím, že se zásluhová část u dřívějšího důchodu až do řádného důchodového věku nebude valorizovat. Jurečka podotkl, že tentokrát se to předčasných důchodců ale nedotkne, protože se u všech důchodů zvedá jen solidární základní díl a zásluhová procentní část se nenavyšuje.