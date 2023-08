Rozhazování za covidu změnilo strukturu ekonomiky, říká člen NERV Stroukal

Ve druhém čtvrtletí letošního roku podle údajů Českého statistického úřadu ekonomika meziročně klesla o 0,4 procenta. Mezičtvrtletně ale hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 0,1 procenta. Dle Stroukala je trochu vidět změna ve struktuře stagnace. „Pořád je to stagnace, ale je to mírně pozitivní zpráva,“ okomentoval s tím, že větší díl na HDP začíná mít spotřeba domácností a ustupují veřejné výdaje.

Stroukal doufá, že spotřeba domácností se bude dál zvyšovat. „Řídí se náladou domácností. Ty, když vidí, že jsou horší časy pryč, a nepřijde žádná větší katastrofa, (…) se více odvažují nakupovat,“ ujasnil.

A to přesto, že mzdy reálně klesly. „Mzdy sice nominálně narostly, ale kvůli inflaci se reálně propadly. Zažili jsme to v roce 2022, bude to i letos, ale prognózy ukazují, že v příštím roce bychom se dokázali vrátit do normálního stavu,“ poznamenal.

Srovnání s okolními zeměmi

Ve srovnání s jinými zeměmi je vidět, že by výkonnost české ekonomiky mohla být lepší, míní Stroukal. „Když se podíváme třeba na Polsko, to je extrémní případ, které je dvanáct, třináct procent nad úrovní toho, co bylo v posledním kvartálu 2019, tedy před pandemií. My jsme o něco níže, než jsme byli,“ uvedl jako příklad.

Zčásti to lze vysvětlit srovnávací základnou, protože propad ekonomiky za covidu byl v Česku větší než v Polsku. „Když se ale podíváme třeba na Rakousko, propad byl srovnatelný, a teď také rostou,“ upozornil.

„Takže není to jenom tím. Zčásti se to dá vysvětlit také inflací, která je u nás vyšší než v okolních zemích. Na druhou stranu ale Maďarsko roste a inflaci má vyšší než my,“ podotkl. Stagnaci ekonomiky tak podle něj zapříčiňuje několik faktorů.