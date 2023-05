Důchodové pojištění bylo počátkem roku ve větším deficitu než kdy dříve

Od ledna do března vybral stát na důchodovém pojištění 147,4 miliardy korun, náklady dosáhly 173,1 miliardy. Obě sumy jsou vyšší než na začátku loňského roku, příjmy vzrostly o 13,1 miliardy, výdaje o 29,6 miliardy. Výsledkem je schodek 25,7 miliardy.

„Pokud je systém důchodového pojištění ve schodku, neznamená to, že stát nemá na výplatu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Musí však využít v rozpočtu jiné zdroje financování, které potřebu vyšších výdajů na důchody pokryjí,“ ujistilo ministerstvo financí.

Úřad očekává, že do konce roku se zvýší na 80 miliard, přičemž loni ještě skončilo důchodové pojištění v plusu 21,5 miliardy korun.

Podle zprávy Národní rozpočtové rady o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí by koncem 50. let mohlo saldo systému důchodového pojištění dosahovat čtyř procent hrubého domácího produktu. V dnešních cenách by tedy výdaje převýšily příjmy z pojistného o víc než čtvrt bilionu korun.

Nynější vláda slibuje, že důchodový systém změní, představení komplexní reformy ale odkládá. Momentálně se očekává, že by mohl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) návrh zveřejnit do konce května, dříve ale kabinet sliboval představení reformy již v dubnu.