Kyjev se musí starat o periferie, jinak o ně může přijít, varuje Krogman

Varuje, že pokud si Kyjev neuvědomí, že musí vést i regionální politiku a pomoci lidem na východě, může o něj přijít a válku prohrát. Problémy východní Ukrajiny prohlubuje také lidský exodus – obyvatelé odešli do západních oblastí či rovnou do Evropské unie, kde svou aktivitou pomáhají roztáčet ekonomiku, zatímco na východě chybí, rozvádí dále Krogman s tím, že pokud tito lidé v nových místech zakoření, těžko se jim bude vracet zpět na východ Ukrajiny.

Další aspekt, který východní Ukrajinu znevýhodňuje, je její vzdálenost od Evropy, což omezuje obchodní cesty. Státní železnice dle Krogmana například udělaly chybu, když výrazně zdražily dopravu. To totiž opět prodražilo byznys zejména firmám na východě, které potřebují zboží přepravit na větší vzdálenosti.

Naopak Krogman ocenil, že Ukrajině se daří potírat korupci. Stát například prostřednictvím centralizovaného systému nakupuje a prodává velmi transparentně. Navíc na Ukrajině funguje mediální trh: „Jsou tam svobodná nezávislá média, která kritizují každý skandál, a to je dobře, to ukazuje, že systém funguje, že společnost je schopná zkritizovat to, co je špatně, je schopna se poučit a posouvat se dál.“