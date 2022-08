Přechod na euro by inflaci jen zhoršil, tvrdí Řežábek. Je to mýtus, oponuje Špicar

Spontánní „euroizace“ ekonomiky

Radek Špicar nicméně namítá, že podniky a lidé v Česku už ekonomiku spontánně „euroizují“. Firmy jsou podle něj unavené z toho, že Česká národní banka není schopna inflaci snížit. „Lidé si pořizují hypotéky v eurech, což je komplikované, ale pro podniky si pořizovat úvěry v eurech tak komplikované není a to se stává masivním jevem,“ tvrdí Špicar.

Pavel Řežábek se ale domnívá, že přechod na euro by inflaci spíš zvýšil. „Je třeba si uvědomit, že naše sazba by nebyla sedm procent, ale blížila by se téměř nule, byla by nastavena podle evropské centrální banky a naše inflace by možná nebyla sedmnáct, ale třeba dvacet čtyři procent,“ varoval.